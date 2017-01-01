Terörün zarar verdiği camiler ramazana hazır

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör olaylarında zarar gören camiler, ramazan ayı için hazırlandı.

Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan, yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle kentte 10 caminin yıkıldığını, şehrin yeni inşasıyla modern camilere 1 yıl içinde kavuşmayı arzu ettiklerini söyledi.

Terör olaylarında evlerin yanı sıra camilerin de zarar gördüğünü anımsatan Tolan, 10 caminin yıkıldığını, 14 caminin zarar gördüğünü, zarar gören camilerden 13'ünün onarıldığını, 1 caminin onarımının da sürdüğünü belirtti.

"Şırnak genelinde 430 camimiz var. Bunların tümü temizliği ve personeli ile ramazan ayına hazır. Kent merkezinde 20 cami ile hizmet vereceğiz." diyen Tolan, yeni yapılanmayla Şırnak'a daha modern ve güzel camilerin yapılacağını dile getirdi.

Tolan, ramazan ayında camilerde cemaatin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmesi için hazırlıkların tamamlandığını, camilerin iç ve dış temizliğinin yapıldığını, personel eksikliklerinin giderildiğini anlattı.

Camilerde teravih ve farz namazlarında imamların cemaate vaaz vereceğini aktaran Tolan, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca şehit ve gazi ailelerini, yetimleri, engellileri ve engelli ailelerini, yoksulları ve hastaları ziyaret edeceğiz. Gücümüz nispetinde durumu iyi olanlarla durumu iyi olmayan kardeşlerimizi buluşturmak suretiyle durumu iyi olanlardan durumu iyi olmayanlara yardım aktarmasına vesile olacağız. Zekat ve fitre ibadetimizin tam yerini bulması için gereken çalışmayı yapacağız."