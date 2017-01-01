Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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MUĞLA (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Sıvacı'nın (63) cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden 3 çocuk babası Kıbrıs gazisi Mehmet Sıvacı, üç hafta önce rahatsızlığı artınca İzmir'de bir hastaneye kaldırıldı. Sıvacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Sıvacı için Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Sıvacı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasının omuzlarında Karaburgaz Mezarlığı'na götürüldü. Gazi, dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze törenine, Sıvacı'nın yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da katıldı.



