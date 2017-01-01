FETÖ sanığı akademisyenlere hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 8'i akademisyen 9 kişi, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu akademisyenler A.A, İ.H.T, D.A, B.Ö, E.A, M.N.İ, H.D ve K.G ile tutuksuz yargılanan öğretmen H.Ü ve avukatları katıldı.

B.Ö. savunmasında, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde 31 Aralık 2015'te akademisyen olarak göreve başladığını, daha önce Gaziantep'te müteahhitlik yaptığını anlattı.

ByLock kullanmadığını öne süren B.Ö, şöyle devam etti:

"Bu işleri başıma açan, ben abi demiyorum, annemin oğlu, İ.Ö'dür. Fetullah'ın kölelerindendir. Kapatılan Mevlana Üniversitesinde genel sekreterdi. 17-25 Aralık sürecinden sonra kendisini defalarca bu örgütten ayrılması, yanımıza dönmesi için aradık ama ikna edemedik. Fetullah Gülen'e körü körüne bağlıdır. Eşini bile bu şebekenin abilerine seçtirecek kadar kördür. İnternet hattımdan ByLock indirildiği belirlenen tarihte de bayram tatiline gelmişti. Annem benim yanımda kalıyordu. Annemi ziyarete geldiğinde benim evimde kaldı. Benim internet hattımdan ByLock'u indirmiştir."

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan K.G'ye 3 yıl 1 ay 15 gün, H.Ü'ye 5 yıl, A.A, İ.H.T, D.A, B.Ö, E.A, M.N.İ ve H.D'ye 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, tutuklu sanıkların tümünü tahliye etti.