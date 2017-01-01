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Mardin'deki STK'lerden Görmez'e destek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:43

MARDİN (AA) - Mardin'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

İl Müftülüğü önünde bir araya gelen STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Aydın, son bir yılda dışarıdan yapılan saldırıları, milletçe ve ümmetçe savuşturma çabasında olduklarını söyledi.

Yurt içinde de bazı şer odaklarının, bir arada tutan şiarlara ve bütün direnç noktalarına karşı ahlaksız bir saldırıda bulunduğunu aktaran Aydın, bunun son örneğinin Türkiye'nin en nadide kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı ile onun başkanı Mehmet Görmez'e yönelik olduğunu belirtti.

Görmez'e yönelik kasıtlı ve organize bir saldırı yapıldığını anımsatan Aydın, "Bu saldırı, Mehmet Görmez’in şahsında birlik ve kardeşlik ruhuna, Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişine, ümmete yönelik oluşan umuda yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz." dedi.

Diyanet-Sen İl Başkanı Abdulkadir Kurtuluş da FETÖ’nün gayrimeşru şekilde ve çirkin yöntemlerle iktidarı ele geçirme girişiminin kabul edilemez olduğunu ifade eden Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanı Mehmet Görmez'in iftira ve yalanlarla karalanmaya çalışıldığını vurguladı.

İslami, ilmi, hukuki ve ahlaki mesnetten yoksun söz konusu iftiraları yapanların toplum vicdanında ve büyük hesabın görüleceği günde mahcup olacaklarını dile getiren Kurtuluş, şöyle konuştu:

"Biz bu filmi daha önce de görmüştük. Artık bu oyunlara kimse gelmeyecek ve tuzağa düşmeyecektir. Bazı sinsi şer odakları, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’i hedef tahtasına koymaya çalışmaktadır. İtibar cellatlığına soyunan bu nasipsizleri iyi tanırız. Birlik ve kardeşliğimizin en sağlam harcı olan İslam'ın samimi ve etkin temsilini ifade eden sayın Görmez, sadece Diyanet camiasının değil bütün Müslümanların güven ve takdirini kazanmıştır. Kendisine yönelen bu çirkin saldırıları ve iftiraları da onun şahsında hepimize yapılmış kabul etmekteyiz.”

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