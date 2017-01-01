KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Galatasaray, Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ı 65-56 mağlup etti.
Kocaeli'de, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan maçı, Selçuk Kaçın, Dinçer Mörel ve Yıldıray Demiray hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, ilk çeyreği 15-8 önde tamamladı.
İkinci periyotta rakibi karşısında skor üstünlüğünü devam ettiren yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 27-24 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray, üçüncü çeyreğini 46-45 üstün bitirdiği karşılaşmadan 65-56 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla seriyi 1-1'e getirdi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü olacak ekip, yarın oynanacak serinin üçüncü maçıyla belirlenecek.