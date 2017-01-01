ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da sahte deterjan operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:13
Adana'da sahte deterjan operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir imalathanede yaklaşık 8 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükdikili Mahallesi 45. Sokak'taki 3 katlı evin deposuna operasyon düzenledi.

İmalathaneye dönüştürülen depodaki aramada, birçok markaya ait 10'ar kilogram halinde 700 poşet deterjan, 450 kilogram toz deterjan ve 250 kilogram deterjan ham maddesi, 190 poşet, hassas terazi ile sahte ürün yapımında kullanılan makineler bulundu.

Sahte ürünlerle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, sahte deterjanların genellikle köylerde satışa sunulduğu öğrenildi.


İLGİLİ HABERLER
Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ DAVASI
Sosyal medyadaki tartışmanın ardından işlenen cinayet davası
YEREL

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN İŞLENEN CİNAYET DAVASI

Vergi Dairesi Başkanı Tunalı'dan uyarı
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI TUNALI'DAN UYARI
KYK Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu öğrencileri sergi açtı
YEREL

KYK ADANA MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİLERİ SERGİ AÇTI
Çukurova Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
YEREL

ÇUKUROVA BELEDİYESİ HAYIRSEVERLERLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BULUŞTURUYOR
Adana Organize Sanayi Bölgesi sanayicilere 6 bin fidan dağıttı
YEREL

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERE 6 BİN FİDAN DAĞITTI
FETÖ/PDY davasında 6 sanık tutuklandı
YEREL

FETÖ/PDY DAVASINDA 6 SANIK TUTUKLANDI
100 bin kişiye iftar, 15 bin aileye gıda kolisi
YEREL

100 BİN KİŞİYE İFTAR, 15 BİN AİLEYE GIDA KOLİSİ
Adana'da 15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi
YEREL

ADANA'DA 15. OTOMATİK KONTROL SEMİNER VE SERGİSİ
Aktaş: &quot;Aladağ, turizmin incisi olacak&quot;
YEREL

AKTAŞ: "ALADAĞ, TURİZMİN İNCİSİ OLACAK"
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz futbol okulu kayıtları başladı
YEREL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLADI
Çantası çalınan Suriyeli kadın gözyaşlarını tutamadı
YEREL

ÇANTASI ÇALINAN SURİYELİ KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass, Adana'da
YEREL

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BASS, ADANA'DA
Adana PMYO'da mezuniyet heyecanı
YEREL

ADANA PMYO'DA MEZUNİYET HEYECANI
80'inden sonra mide kanseri ameliyatıyla hayata tutundular
YEREL

80'İNDEN SONRA MİDE KANSERİ AMELİYATIYLA HAYATA TUTUNDULAR
Büyükşehir'den ödüllü seviye belirleme sınavı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖDÜLLÜ SEVİYE BELİRLEME SINAVI
Selahaddin Eyyubi Mahalle Evi açıldı
YEREL

SELAHADDİN EYYUBİ MAHALLE EVİ AÇILDI
Kızılay'a 10 bin liralık gıda bağışı yaptı
YEREL

KIZILAY'A 10 BİN LİRALIK GIDA BAĞIŞI YAPTI
&quot;Eski devlet hastanesi rekreasyon alanı olsun&quot; önerisi
YEREL

"ESKİ DEVLET HASTANESİ REKREASYON ALANI OLSUN" ÖNERİSİ
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
&quot;Seyhan'da Edebiyat Akşamları&quot;
YEREL

"SEYHAN'DA EDEBİYAT AKŞAMLARI"
Engelleri müzikle kaldırdılar
YEREL

ENGELLERİ MÜZİKLE KALDIRDILAR
Cinayet zanlısı muhtara müebbet hapis istemi
YEREL

CİNAYET ZANLISI MUHTARA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Ataşbak: &quot;Orhan Depedaş'tan gelecek sene şampiyonluk bekliyoruz&quot;
YEREL

ATAŞBAK: "ORHAN DEPEDAŞ'TAN GELECEK SENE ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!