Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

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KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ı 65-56 mağlup eden Galatasaray'ın antrenörü Sedat İncesu, yarın oynanacak üçüncülük maçına ilişkin, "Ortada bir maç, inşallah kazanan taraf biz oluruz." dedi.

İncesu, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbolda sonuçların düşünüldüğü gibi olmadığını söyledi.

Rakiplerinin iyi bir performans sergileyerek dünkü maçı kazandığını ifade eden İncesu, kendi takımlarının ise tutuk mücadele ettiğini kaydetti.

"Bugün bizim sporcularımız çok yüzdeli, savunmada mantıklı ve kuvvetli oynadı." diyen İncesu, şunları aktardı:

"Üçüncünün kim olduğu yarın belli olacak. Rakibimizi ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Son gün genelde üzülenler ikinci ile dördüncü olur. Üçüncülük maçını da kazanmak çok keyiflidir, şampiyonluk maçını da... Yarınki de final. Final maçları ortadadır, kim daha çok isterse, kim daha çok odaklanırsa o kazanacak. Ortada bir maç, inşallah kazanan taraf biz oluruz."