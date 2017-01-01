Yardım kömürlerinin sevkiyatı başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - Soma'dan çıkartılan kömürler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak amacıyla illerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) gönderilmeye başlandı.

SYDV'ye teslim edilecek yılın ilk parti kömürü için Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi önünde tören düzenlendi.

Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürü Hakkı Duran, yaptığı açıklamada, ilk sevkiyatın 200 bin ton olduğu olduğunu söyledi.

Duran bu yıl 750 bin ton kömür sevkiyatının beklendiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile fakir fukaraya işletmemizle kazasız belasız güzel bir çalışma niyaz ediyoruz. Geçen seneye göre aynı zamanda sevkiyata başladık. Ancak bu sene tonajlar yüksek olacak. Adapazarı, İzmir ve Konya'ya ilk sevkiyatları yapıyoruz. Şu anda bize 500 bin ton sevkiyat bildirisi geldi. Gelmeye de devam ediyor. Yıl sonuna kadar demiryolları ile birlikte bu rakamın 750 bin tonu geçmesini ümit ediyoruz."

Kurban kesiminin ardından kömür yüklü kamyonlar yola çıkartıldı.

