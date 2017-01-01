Çocuklar tarihi binada sanatla buluşuyor

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ORDU (AA) - Ordu'da Altınordu Belediyesince restore edilen ve çocuklar için "Teknoloji ve Tasarım Atölyesi"ne dönüştürülen tarihi bina hizmete açıldı.

Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'taki atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi dokuların gençlerin hizmetine sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların hayallerindeki tasarımları hayata geçireceği bir mekanın kente kazandırılmasının önemine dikkati çeken Ballı, "Tarihi dokuya uygun bir binayı gençlerimize yönelik olarak teknoloji tasarım atölyesi şeklinde düzenlemek güzel bir düşünce. Burada ilkokuldan başlayarak lise çağındaki gençlerimiz hayallerindeki tasarımları teknolojik aletlerin de yardımıyla hayata geçirme fırsatı bulacak. Bu sayede çocuklarımızın yaratıcılığının geliştiğini ve bunun hayata da olumlu yansımaları olduğunu görmüş olacağız." dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise çocukların hayallerindeki tasarımları yapabilmeleri için projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Menekşe Sokak'taki tarihi binaları koruma altına alarak restore ettiklerini anlatan Tekintaş, şunları söyledi:

"Altınordu Belediyesi tarafından restore edilen binaları fonksiyon açısından ne yapabileceğimizi düşündük ve sanat ile teknolojinin birleştiği, el becerilerinin ortaya çıktığı, özellikle çocuklarımızın bir ürün üzerinde kendi hayalini ortaya çıkarabildiği, kendi oyuncağını yapıp boyadığı, tasarım aletlerini kullanabildiği bir mekan oluşturduk. Bunların dışında ayrıca atölyede robot ve robotik ürünlerin ve yazılım yüklemesinin yapılabildiği bir bölüm daha inşa ederek, teknolojiye de yer verdik."

Yapılan çalışmalarla çocukların özellikle el becerilerini ve hayal güçlerini kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Engin Tekintaş, "Bizim bu projeyi yaparken asla maddi bir kaygımız olmadı. Biz bütün ürünleri temin ederek öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz sunuyoruz ve bu sanat alanında eğitim almalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

- Teknolojik ürünlere bağlılığı azaltmak hedefleniyor

"Bizim bu atölye ile asıl hedefimiz, geleceği kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı daha donanımlı bireyler haline getirmek" diyen Tekintaş, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza yatırım yapmak istiyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Dolayısıyla gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bu çalışmalara ihtiyacımız var. Biz de bu çerçevede Altınordu Belediyesi olarak Teknoloji ve Tasarım Atölyesi planladık ve hayata geçirdik. Çocuklarımızın teknolojik ürünlere olan bağımlılığını azaltarak hayallerini yansıtabilecekleri tasarım atölyeleri gelecekleri için çok önemliydi. Bu kapsamda çocuklarımız için güzel bir mekan oldu."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesi kesilen atölyeyi gezdi.

Hizmete açılan Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ile çocukların el becerileri geliştirilerek sanata yönelmesi sağlanacak. Sosyal sorumluluk projesi dahilinde hayata geçirilen proje ile çocuklar, kendi hayal dünyasında kurduğu tasarımları sanata dönüştürecek. Sanat atölyesinde çocuklar toplam bir yıl eğitim görecek ve eğitimler el sanatlarının usta öğretmenleri tarafından takip edilecek. Eğitim sonunda katılımcı çocuklara sertifika verilecek.