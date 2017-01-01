ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuklar tarihi binada sanatla buluşuyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:25
Çocuklar tarihi binada sanatla buluşuyor

ORDU (AA) - Ordu'da Altınordu Belediyesince restore edilen ve çocuklar için "Teknoloji ve Tasarım Atölyesi"ne dönüştürülen tarihi bina hizmete açıldı.

Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'taki atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi dokuların gençlerin hizmetine sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların hayallerindeki tasarımları hayata geçireceği bir mekanın kente kazandırılmasının önemine dikkati çeken Ballı, "Tarihi dokuya uygun bir binayı gençlerimize yönelik olarak teknoloji tasarım atölyesi şeklinde düzenlemek güzel bir düşünce. Burada ilkokuldan başlayarak lise çağındaki gençlerimiz hayallerindeki tasarımları teknolojik aletlerin de yardımıyla hayata geçirme fırsatı bulacak. Bu sayede çocuklarımızın yaratıcılığının geliştiğini ve bunun hayata da olumlu yansımaları olduğunu görmüş olacağız." dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise çocukların hayallerindeki tasarımları yapabilmeleri için projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Menekşe Sokak'taki tarihi binaları koruma altına alarak restore ettiklerini anlatan Tekintaş, şunları söyledi:

"Altınordu Belediyesi tarafından restore edilen binaları fonksiyon açısından ne yapabileceğimizi düşündük ve sanat ile teknolojinin birleştiği, el becerilerinin ortaya çıktığı, özellikle çocuklarımızın bir ürün üzerinde kendi hayalini ortaya çıkarabildiği, kendi oyuncağını yapıp boyadığı, tasarım aletlerini kullanabildiği bir mekan oluşturduk. Bunların dışında ayrıca atölyede robot ve robotik ürünlerin ve yazılım yüklemesinin yapılabildiği bir bölüm daha inşa ederek, teknolojiye de yer verdik."

Yapılan çalışmalarla çocukların özellikle el becerilerini ve hayal güçlerini kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Engin Tekintaş, "Bizim bu projeyi yaparken asla maddi bir kaygımız olmadı. Biz bütün ürünleri temin ederek öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz sunuyoruz ve bu sanat alanında eğitim almalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

- Teknolojik ürünlere bağlılığı azaltmak hedefleniyor

"Bizim bu atölye ile asıl hedefimiz, geleceği kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı daha donanımlı bireyler haline getirmek" diyen Tekintaş, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza yatırım yapmak istiyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Dolayısıyla gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bu çalışmalara ihtiyacımız var. Biz de bu çerçevede Altınordu Belediyesi olarak Teknoloji ve Tasarım Atölyesi planladık ve hayata geçirdik. Çocuklarımızın teknolojik ürünlere olan bağımlılığını azaltarak hayallerini yansıtabilecekleri tasarım atölyeleri gelecekleri için çok önemliydi. Bu kapsamda çocuklarımız için güzel bir mekan oldu."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesi kesilen atölyeyi gezdi.

Hizmete açılan Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ile çocukların el becerileri geliştirilerek sanata yönelmesi sağlanacak. Sosyal sorumluluk projesi dahilinde hayata geçirilen proje ile çocuklar, kendi hayal dünyasında kurduğu tasarımları sanata dönüştürecek. Sanat atölyesinde çocuklar toplam bir yıl eğitim görecek ve eğitimler el sanatlarının usta öğretmenleri tarafından takip edilecek. Eğitim sonunda katılımcı çocuklara sertifika verilecek.

İLGİLİ HABERLER
Çınarlık Camisi ibadete açıldı
YEREL

ÇINARLIK CAMİSİ İBADETE AÇILDI
Ünye'ye yeni meydan
YEREL

ÜNYE'YE YENİ MEYDAN
32 yıllık çöp alanı yaşam merkezi oluyor
YEREL

32 YILLIK ÇÖP ALANI YAŞAM MERKEZİ OLUYOR
Süt sığırcılığı 19 aileye iş kapısı oldu
YEREL

SÜT SIĞIRCILIĞI 19 AİLEYE İŞ KAPISI OLDU
Ordu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Fatsalı muhtarlara Bursa ve Çanakkale gezisi
YEREL

FATSALI MUHTARLARA BURSA VE ÇANAKKALE GEZİSİ
Fatsa'ya yapılacak mezbaha bölgenin en büyüğü olacak
YEREL

FATSA'YA YAPILACAK MEZBAHA BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Fatsa'da öğrencilere meslek semineri
YEREL

FATSA'DA ÖĞRENCİLERE MESLEK SEMİNERİ
Kaya: &quot;Mobilyacılar Sitesi ilçemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak&quot;
YEREL

KAYA: "MOBİLYACILAR SİTESİ İLÇEMİZİN GELİŞMESİNE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"
Altınordu Muhtarlar Derneği seçimi
YEREL

ALTINORDU MUHTARLAR DERNEĞİ SEÇİMİ
Altınordu'da parklar izleniyor
YEREL

ALTINORDU'DA PARKLAR İZLENİYOR
Kabadüz'de mezuniyet töreni
YEREL

KABADÜZ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor
YEREL

32 YILLIK ÇÖPLÜK, YAŞAM ALANI OLUYOR

Fatsa'da Ramazan öncesi fırın denetimi
YEREL

FATSA'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
Ahmet Ekici güven tazeledi
YEREL

AHMET EKİCİ GÜVEN TAZELEDİ
Kibele heykeli bulunan tarihi kalede kazı yeniden başlıyor
YEREL

KİBELE HEYKELİ BULUNAN TARİHİ KALEDE KAZI YENİDEN BAŞLIYOR
Yavru kedilere polis şefkati
YEREL

YAVRU KEDİLERE POLİS ŞEFKATİ
Türk Kızılayı'ndan 'sevgi bohçası'
YEREL

TÜRK KIZILAYI'NDAN 'SEVGİ BOHÇASI'
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!