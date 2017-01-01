Van'da 8 bin kişilik aşevi kuruldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 8 bin kişi kapasiteli aşevi kuruldu.

SYDV Müdürü Yavuz Pazarbaşı, yaptığı açıklamada, aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek servisi yapılacağını söyledi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatlarıyla yardıma muhtaç aileleri tespit etme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Pazarbaşı, şunları dile getirdi:

"Ramazan ayında iftar çadırımızın yemeklerini burada hazırlayarak vatandaşlarımıza sunacağız. Çadıra gelemeyen mağdur ailelerimizin ise yemeklerini evlerine kadar götüreceğiz. Şu ana kadar 150 ailemiz tespit edilmiş durumdadır. Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı dışında da aynı şekilde yemek dağıtım hizmetimiz devam edecek. Ramazan ayı dahil yıl boyunca vatandaşlarımıza vereceğimiz yemeklerimizin yıllık maliyeti 3 milyon lira tutarında olacak. Her gün düzenli bir şekilde 4 çeşit yemek hazırlanarak mağdur, yaşlı ve kimsesiz ailelerimize ulaştırılacaktır."

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli de aşevinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.