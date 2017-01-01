Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istenen 2'si tutuklu 25 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selahattin Arslan ve Muhammet Emin Doğucu ile tutuksuz sanıklardan Ahmet H, Tuna Ö, Muhammet Ö, Salim Ç, Seyfullah G, Davut A, Ahmet T, Remzi A, Eyyüp A, Recep A. ve Bedir H. ve avukatları katıldı.
Sanıklar duruşmadaki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
İddia makamı ise Arslan ve Doğucu'nun "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdiği süre" nazara alınarak tahliyesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkları adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi.