Denizlispor'da iç transfer

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DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, iç transferde Kerem Can Akyüz'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüp başkanı Mustafa Üstek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün menfaatlerini düşünerek kadrolarını korumaya çalıştıklarını, planları doğrultusunda oyuncularla ve menajerleriyle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Transfer yasağını kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Üstek, "İç transferde sözleşmesi biten oyuncularımızla anlaşarak mukavele imzalıyoruz. Başarılı futbolcumuz Kerem Can Akyüz ile iki yıllık sözleşme imzaladık. Gelecek sezon daha iyi performans beklenen oyuncularımızın anlayışı ve Denizlispor'a olan bağlılıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.