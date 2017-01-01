Suç örgütü "Pervaneler" ile ilgili iddianame kabul edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "Pervaneler" olarak bilinen suç örgütü üyeleri hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, suç örgütü üyesi 55 sanık hakkında, "suç i̇şlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "tasarlayarak öldürme", "tefecilik yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi birçok suçtan 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık İbrahim Hakkı Pervane'nin çevresine topladığı akrabaları ve hemşehrileriyle suç örgütü kurduğu belirtilen iddianamede, çetenin Antalya ve komşu illerde ilk başlarda küçük tefecilik faaliyetleriyle belirli bir ekonomik ve kaba güç olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Suç örgütüyle ilgili birçok davanın açıldığı ve görülmeye devam eden davalar bulunduğu kaydedilen iddianamede, örgütün tefecilik, tehdit, kasten yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediği vurgulandı.

Örgüt lideri İbrahim Hakkı Pervane, akrabaları ve 3 avukatın da aralarında bulunduğu 55 sanıklı davanın görülmesine haziranda başlanacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Pervaneler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, 7 tabanca ve bunlara ait şarjör, değişik çapta 127 tabanca mermisi, bir sinyal kesici cihaz, 3 pompalı tüfek ve bunlara ait 2 şarjör, 8 av fişeği, uzun namlulu silaha ait fişek, bir kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 19'u tutuklanmıştı. Zanlı sayısı, soruşturma sürecinde 55'e yükselmişti.











