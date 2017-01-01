Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.
Şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.
Operasyonda gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.