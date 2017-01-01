YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu:

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SİNOP (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak var. Bu hedefimizi kaliteli ve üreten bir eğitim ile başarabiliriz." dedi.

Sinop Üniversitesince Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen Akademik Yükseltme ve Biniş Giydirme Töreni'ne katılan Kapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, YÖK'ün son yıllarda önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaştıklarını ancak bunu yaparken mütevazı bir yol izlediklerini anlatan Kapıcıoğlu, YÖK tarafından hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi. Kapıcıoğlu, Türkiye'nin 2023 yılına dair bazı hedefleri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak var. Bu hedefimizi kaliteli ve üreten bir eğitim ile başarabiliriz. Eğitim, gençlerimizi sadece sınıflara doldurup orada ders anlatmak olarak anlaşılmamalıdır. Çağın gereği olan becerilerle donatılmış, teknolojiyi kullanarak üretim yapmayı hedefleyen eğitim, bizi hedeflerimize ulaştırabilecektir. Nasıl ki teknolojiyi üretmeden ithal ettiğimizde onun sahibi değil bağımlısı oluyorsak aynı şekilde bilgiyi de üretmeden sadece alarak uyguladığımız takdirde fikrin de bağımlısı oluyoruz. Bu bakımdan üretim yapacak unsurları mutlaka üniversiteler olarak harekete geçirmemiz gerekiyor."

Kapıcıoğlu'nun konuşmasının ardından alanlarında yükselmeye hak kazanan akademik personele binişleri giydirildi.

Törene Vali Vekili Savaş Ünlü Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile akademik personel katıldı.