Boks: Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





BURDUR (AA) - Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Burdur'da yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 48 ilden 504 sporcu katıldı. Son gün oynanan final müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirtti. Mücadele eden sporcuların geleceğin şampiyonları olduğunu ifade eden Gözgeç, "Ringe çıkan her sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyorum. Burada şampiyon olan sporcular ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Ülkemiz boksu oldukça iyi bir yolda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şunlar:

37 kiloda Berat Civelek (Kırıkkale), 38,5 kiloda Semih Gümüş (Kocaeli), 40 kiloda Yasin Atmaca (Trabzon), 41,5 kiloda Gökay Yılmaz (Trabzon), 43 kiloda Abdullah Karpuz (Trabzon), 44,5 kiloda İbrahim Otçu (Erzurum), 46 kiloda Sabahattin İçyar, (Erzurum), 48 kiloda Umut Baran Memiş (Trabzon), 50 kiloda Muhammet Emin (Ankara), 52 kiloda Bilge Kağan Kanlı (Trabzon), 54 kiloda Göktürk Ersungur (İzmir), 56 kiloda Arda Gelen (Mersin), 59 kiloda Burakcan Güçlü (Trabzon), 62 kiloda Yunus Emre Sertkaya (Muş), 65 kiloda Muhammet Emin Eskin (Trabzon), 68 kiloda Furkan Hamza Bilgin (Trabzon), 72 kiloda Muhammet Tayyar Türkoğlu (Kahramanmaraş), 76 kiloda Musa Yükçü (Burdur), 80 kiloda Yasin Emre Karakuş (Karabük), 90 kiloda Burak Çelik (Bursa), 105 kiloda Alper Akdeve (Uşak).