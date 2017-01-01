FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 sanıktan 14'ü, 4 yıl 2 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan akademisyenler S.O, Ş.B, M.S, H.K ve Y.M. ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar hakkındaki HTS kayıtları ve bilirkişi raporları okundu.

Mahkeme başkanının, S.O'ya Eagle kullandığının tespit edildiğini söylemesi üzerine, "ByLock'u kullandım. Bu işi başıma Ö.B açtı, bana musallat oldu. 'Beni normal hattan arama, ByLock'tan görüşelim' dedi. Ben örgütle irtibatlı değilim. Sadece bu kişiyle irtibatım vardı." dedi.

S.O, ByLock kullandığını itiraf etmesine rağmen neden Eagle kullandığını gizlediğinin sorulması üzerine de "Ben sadece bana sorulan sorulara cevap verdim. 'Eagle kullandın mı' diye sormadılar. Eagle'ı da Ö.B yükledi." yanıtını verdi.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan H.K'ye 4 yıl 2 ay, Y.M ve M.S'ye 6 yıl 3'er ay, S.O'ya da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ş.B'nin beraatına hükmeden mahkeme, S.O'nun tutuklanmasını kararlaştırdı.

- Örgüt üyelerini katalogtan evlendirmiş

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise tutuklu sanıklar D.K, E.K, K.B, K.T ve M.A ile tutuksuz yargılanan İ.G, M.E.Y, B.B ve C.K. ile avukatları katıldı. Başka bir suçtan Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan E.Ç ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Hakkında örgüt üyelerine katalog üzerinden eş bularak evlendirdiği gerekçesiyle ek iddianame hazırlanan İ.G savunmasında, tanık E.K'nin iddialarının doğru olmadığını, katalog üzerinden kimseyi evlendirmediğini öne sürdü.

Tanığın verdiği tarihte Yozgat'ın Çekerek ilçesinde değil, Kayseri'de görevli olduğunu ileri süren İ.G, bu kişinin de Çekerek ilçesinde hiç bulunmadığını, sadece sigortasının buradaki bir dershaneden yapıldığını iddia etti.

Diğer sanıklar da isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan M.E.Y, B.B, K.T, C.K ve E.Ç'ye 6 yıl 3'er ay, E.K, D.K, İ.G, K.B ve M.A'ya 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. K.T'yi tahliye eden mahkeme, İ.G'nin tutuklanmasına hükmetti.