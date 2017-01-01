"Yüksekova il olmayı hak eden bir ilçe"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova'nın her yönüyle il olmayı hak eden bir ilçe olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen TOBB 73. Olağan Genel Kurulu'na katılan Özdemir, ilçeye dönüşünde Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın il olması yönündeki beklentilerin devam ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kurulda, "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim." sözlerini anımsatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz STK temsilcileri olarak bu memleketin evlatlarıyız. Bizim vefa borcumuz var. Yüksekova'yı bu geri kalmışlıktan kurtarmamız lazım. Yüksekova her yönüyle il olmayı hak eden bir ilçe. Yüksekova her yönüyle coğrafyasıyla, sınır kapılarıyla, bölgedeki konumu itibarıyla çoktan il olmayı hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı'mıza minnetlerimizi arz ederim. Yanıbaşımızda Esendere Sınır Kapısı var. Burası il olduğunda oradan daha çok faydalanacağız. Çok güzel bir duygu. Yıllardır beklenti içerisinde olduğumuz bir hadisedir. Herkese hayırlı olsun."

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı da il olmanın Yüksekova'ya yakışacağını dile getirdi.

Yüksekova'nın il olmasının herkese fayda sağlayacağına işaret eden Sarı, "Burada Hakkari de aynı faydayı görecektir. Dünden bugüne yaşam biçimini değiştirebilecek karar olmasına rağmen içimizdeki dayanışma duygusunu hiçbir zaman değiştirmememiz lazım." diye konuştu.