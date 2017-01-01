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KONYA (AA) - Konya'da sığınmacılara yönelik faaliyet gösterecek Meram Çok Yönlü Destek Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı ve Elçi Müsteşar Simona Gatti, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD-ASAM) merkez Meram ilçesindeki Çok Yönlü Destek Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Gatti, burada yaptığı konuşmada, merkezin, Avrupa Birliğince finanse edilen "Türkiye'deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında hizmet verdiğini söyledi.

Proje bütçesinin 7,5 milyon avro olduğunu ifade eden Gatti, şunları aktardı:

"Bu proje, 2016 yılı Kasım ayında SGDD-ASAM tarafından uygulanmaya başlandı. SGDD ile işbirliğimizin amacı başta Orta Anadolu'da olmak üzere geçici koruma altındaki binlerce Suriyelinin yanı sıra sığınmacılara sağlanan hizmetlerin daha kolay şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. SGDD sığınmacı ve mültecilerin hizmetlere erişimini ve onların Türk toplumuna entegrasyonunu kolaylaştırmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve yerel makamlarla birlikte çalışacaktır."

Merkez, Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilere hak ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirme, sosyal ve hukuki danışmanlık, psikolojik destek, sağlık danışmanlığı verecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğindeki süreçlere ilişkin bilgilendirme, dil kursları, sosyal aktiviteler, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik kursların verileceği merkezde, yerel halk ile mülteci ve sığınmacıları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir ve Samsun'da açılan çok yönlü destek merkezlerinde, mülteci ve sığınmacılara sosyal ve hukuki danışmanlık ile psiko-sosyal destek sağlanıyor.



Programda, SGDD Genel Koordinatör Yardımcısı Ezgi Arslan, Konya’daki sığınmacılara ve verilen hizmetlere ilişkin sunum yaptı.