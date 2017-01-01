Tunceli Valiliğinden açıklama

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden, Hozat ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü DHKP/C üyesi teröriste ait kemik parçalarının, yapılan DNA incelemesi sonrası ailesine teslim edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından 7 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda bir grup terör örgütü DHKP/C üyesinin ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.

Ölü ele geçirilen teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Murat Gün isimli DHKP/C terör örgütü mensubunun da olduğu değerlendirilen kemik parçaları Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme işlemine müteakip ilimize gönderilmiştir. Kemik parçalarının geç teslim edilmesinin sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesinin uzun sürmesinden kaynaklandığı ölü ele geçirilen Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve avukatına bildirilmiştir."

Açıklamada, kemik parçalarının, Tunceli Belediyesince defin işleminin yapılacağı Hozat ilçesinde baba Kemal Gün'e teslim edildiği kaydedildi.