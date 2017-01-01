Uzmanlardan "tandır" uyarısı

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VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hastanenin yanık ünitesine başvuranların yüzde 80'inin çocuk ve tandır yanığı kaynaklı vakalar olduğunu bildirdi.

İliklerden, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 9 yanık ünitesinden birinin Van'da bulunduğunu söyledi.

Merkezin yanıkla mücadelede etkin olduğunu ifade eden İliklerden, "Yanık ünitemize başvuran hastalarımızın yüzde 80'i çocuk hastalar ve tandırdan kaynaklanan yanıklardır. Bölgemizin kırsal kesimlerde yakılan tandır nedeniyle yanık vakalarında yaz ayı itibarıyla artışlar oldu. Bunlara hastanemizde gereken müdahaleyi yapıyoruz. Birçok ilden yanık vakaları hastanemize geliyor." dedi.

Hastanenin Yanık Ünitesi Sorumlusu genel cerrahi uzmanı İskan Çallı da 2008 yılında merkezin hizmete başladığını anımsattı.

Her geçen gün merkezde hizmet kalitesinin artığını dile getiren Çallı, "Bundan sonraki süreçte bölgemizde yer alan ciddi yanıklara sevk ihtiyacı duymadan her türlü tedavileri yapmayı planlıyoruz. Bölgemizde kış aylarında soba yanıklarıyla karşı karşıya kalırken yaz aylarında ise yoğunluklu olarak tandır yanıklarının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Çallı, yanığa müdahale konusunda bazı yanlış bilgiler olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Vatandaşlar yanık olduğu anda salça, yoğurt, diş macunu, toprak gibi unsurları sürüyor. Bu yaptıkları kesinlikle yanlıştır ve sürülmemesi gerekir. Yapılacak işlem yanık yeri bol suyla yıkandıktan sonra en yakın bir sağlık merkezine müracaat etmektir. Her geçen gün yanık sayımız artıyor. Geçen yıl itibarıyla 570 hastamız ünitemizde yatarak tedavi gördü. Yanık ünitemize Ağrı, Hakkari, Bitlis, Muş gibi çevre illerle beraber ülkemizde yanık ünitelerinin az olması nedeniyle bize uzak olan Ordu, Hatay gibi illerden de hasta kabulü yapıyoruz."



