Aydınlı öğretmen ABD'de Uzay Akademisi'ne katılacak

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AYDIN (AA) - Aydın'da bir fizik öğretmeni, ABD'nin Alabama eyaletinde düzenlenen Eğitmenler İçin Uzay Akademisi programına davet aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Erkan Akar, Alabama eyaletindeki ABD Uzay ve Roket Üssü'nde her yıl yapılan Eğitimciler İçin Uzay Akademisi (HESA) programına başvurusunun kabul edildiğini söyledi.

HESA'ya internet üzerinden müracaat ettiğini, alacağı eğitimin öğrencileri üzerinde ne gibi etkileri olacağına ilişkin yanıtları sonrası davet aldığını anlatan Akar, eğitimlerin 21-27 Haziran 2017 tarihlerinde verileceğini ifade etti.

Programda teorik ve uzay mekiği simülasyonu kullanma, yer çekimsiz ortamda yaşam, uzay mekiği tasarlama, ay yüzeyine uzay aracı indirme gibi konularda uygulamalı eğitimler alacaklarını ifade eden Akar, dünya genelinde organizasyona 50 kişinin katıldığını söyledi.

Akar, "Başvurumun kabul edildiğini öğrenince çok heyecanlanmıştım. Benim için unutulmaz bir deneyim olacak. Hedefimiz bu eğitim sayesinde Aydın'da geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmek." dedi.







