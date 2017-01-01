Köpeğine çarpan kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 8 yıl hapis

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobili ile köpeğine çarparak yaralanmasına neden olan kişinin, cep telefonunu ve parasını gasbeden sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.Ç. ve avukatı katıldı. Müşteki E.A ise duruşmaya gelmedi.

F.Ç. savunmasında, köpeğine çarparak yaralanmasına neden olan E.A'yı gasbettiği iddiasının doğru olmadığını, silahının bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "nitelikli yağma" suçundan F.Ç'ye 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

E.A, Eskişehir Bağları bölgesinde otomobille gezdiği sırada F.Ç'nin köpeğine çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Köpeği veterinere götürmeyi teklif eden F.Ç, otomobiliyle kendisini takip eden E.A'yı bir sokakta durdurarak veteriner parasını kendisine vermesini istemişti. F.Ç, isteğini kabul etmeyen E.A'yı silahla tehdit ederek cep telefonunu ve 200 lirasını almıştı.