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KTÜ'ye 15 akademisyen ve uzman alınacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:12

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 öğretim ve 4 araştırma görevlisi ile 1 uzman alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Arsin, Tonya ve Trabzon Meslek Yüksekokullarına ikişer, Devlet Konservatuvarı ile Sağlık Hizmetleri ve Araklı Meslek Yüksekokuluna da birer öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Maçka ve Beşikdüzü Meslek Yüksekokuluna ikişer araştırma görevlisi ile Rektörlük bünyesinde görev yapmak üzere bir uzman alınacağı kaydedilen açıklamada, tüm kadrolar için başvuruların 8 Haziran 2017'ye kadar yapılabileceği ifade edildi.


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