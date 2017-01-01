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ERZURUM (AA) - Çıkan saha olayları nedeniyle tamamlanamayan Bölgesel Amatör Lig play-off ikinci etap maçında, penaltı atışlarında Mardin 47'yi 11-10 yenen Arsinspor, 3. Lig'e yükseldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 30 Nisan'da oynanan karşılaşmanın çıkan olaylar sebebiyle ertelenmesi üzerine söz konusu takımlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararla aynı statta tekrar karşılaştı. Penaltı atışları yapılan karşılaşmadan 11-10 üstünlükle ayrılan Arsinspor, 3. Lig'e çıktı.

Arsinspor ile Mardin 47 arasında 30 Nisan'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ile uzatma dakikalarının 1-1 eşitlikle sonuçlanması üzerine penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltı atışlarında Mardin 47'nin 8-7 öne geçmesi üzerine her iki takım sporcuları arasında başlayan tartışma arbedeye dönüşmüştü.

Güvenlik güçlerinin taraftarların sahaya girmelerini engellediği ve çıkan arbedede Arsinspor kalecisi Ercan Ezgi'nin hastaneye kaldırıldığı müsabaka, penaltı atışları tamamlanamadan hakem kararı ile tatil edilmişti.

Arsinspor Kulübü Başkanı Kamil Ustaömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak ligin ikinci yarısında oynadıkları 13 maçtan 12'sini kazanarak final oynama hakkı elde ettiklerini söyledi.

Çok çalışarak bu başarıyı hak ettiklerini belirten Ustaömer, "Uzun uğraşlar sonucu bu başarı geldi. Aslında geç kalınmış bir sevincimiz vardı. Küme düşer diye bakılan bu takım, ortaya koyduğu performansla neler yapabileceğini göstermiş oldu. 3.Lig'de de başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.