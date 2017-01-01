Kardemir Karabüksporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik heyeti ve futbolcuları, Ovacık Spor Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Ovacık ilçesinde bulunan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne giden kafile, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahit Doğu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.
Teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki futbolcular, merkezin sahasında okulun kız ve erkek futbol takımlarıyla gösteri maçı yaptı. Penaltı atışlarının da yapıldığı maçın sonunda öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Barisic, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, okulun başarılı sporcular yetiştirdiğine dikkat çekti.