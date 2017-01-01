Üniversitelerarası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması sona erdi

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UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Binicilik ve Okçuluk Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Üniversitelerarası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Uşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nin cirit sahasında gerçekleştirilen yarışmada, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi birinci olurken, Sakarya Üniversitesi ikinciliği, Uşak Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışma öncesinde yapılan yürüyüş, Uşak Belediyesi önünden başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Daha sonra düzenlenen etkinlikte ekipler, atlı okçuluk ve kılıç gösterileri de sundu.

Uşak Üniversitesi Binicilik ve Okçuluk Topluluğu Başkanı Emir Çora, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4 üniversitenin katıldığı etkinlikle amaçlarının geleneksel okçuluğu gelecek nesillere taşımak olduğunu kaydetti.