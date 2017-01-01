ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversitelerarası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması sona erdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:37
Üniversitelerarası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması sona erdi


UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Binicilik ve Okçuluk Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Üniversitelerarası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Uşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nin cirit sahasında gerçekleştirilen yarışmada, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi birinci olurken, Sakarya Üniversitesi ikinciliği, Uşak Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışma öncesinde yapılan yürüyüş, Uşak Belediyesi önünden başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Daha sonra düzenlenen etkinlikte ekipler, atlı okçuluk ve kılıç gösterileri de sundu.

Uşak Üniversitesi Binicilik ve Okçuluk Topluluğu Başkanı Emir Çora, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4 üniversitenin katıldığı etkinlikle amaçlarının geleneksel okçuluğu gelecek nesillere taşımak olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Melis'ten üç gündür haber alınamıyor
YEREL

MELİS'TEN ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Uşak Belediyesinde yeni atamalar
YEREL

UŞAK BELEDİYESİNDE YENİ ATAMALAR
Aile Haftası Uşak'taki aileleri bir araya getirdi
YEREL

AİLE HAFTASI UŞAK'TAKİ AİLELERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Üniversiteler Arası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması Uşak'ta başladı
YEREL

ÜNİVERSİTELER ARASI 2. GELENEKSEL OKÇULUK YARIŞMASI UŞAK'TA BAŞLADI
Uşak kentsel dönüşümde daire ve işyeri satışa çıkarılıyor
YEREL

UŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAİRE VE İŞYERİ SATIŞA ÇIKARILIYOR
Uşak'ta halı saha ve tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu
YEREL

UŞAK'TA HALI SAHA VE TENİS TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!