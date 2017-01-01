8 milyon yıllık fosillere yeni yerinde yoğun ilgi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, restorasyonun ardından kapılarını ziyaretçilerine açan ve 8 milyon yıllık fosillerin de sergilendiği Çankırı Müzesi, yoğun ilgi görüyor.

İkinci Abdülhamid tarafından 20. yüzyıl başlarında hükümet konağı olarak yaptırılan, uzun yıllar Çankırı Adliyesi olarak hizmet veren tarihi yapı, 13 milyon liralık restorasyon çalışmasıyla müze haline getirildi.

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından bina paleontoloji, etnografya ve arkeoloji müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Daha önce Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki müzede bulunan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkartılan 8 milyon yıllık fosiller de yeni binaya taşındı.

Henüz resmi açılışı yapılmayan ancak ziyaretçilerine kapılarını açan Çankırı Müzesi, yoğun ilgi görüyor. Müzenin, önümüzdeki dönemde Bakanlığın izniyle resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öğrencileriyle birlikte müzeyi ziyarete gelen Güneş İlkokulu Müdürü Muzaffer Derelli, AA muhabirine, müzelerin önemini öğrencilere anlatmak adına yeni yapılan müzeyi gezdiklerini söyledi.

Tarihin önemini öğrencilere aşılamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Derelli, "Tarihi geçmişimizi kavratma, geçmişimize sahip çıkma adına şimdiden öğrencilerimize bunu aşılamayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle Çankırı Müzesine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda bulunan tüm şubeler, öğretmenleri ile müzeye geliyorlar." ifadelerini kullandı.



