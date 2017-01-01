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Şehidin adı ağabeyinin öğretmenlik yaptığı okula verildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:56
Şehidin adı ağabeyinin öğretmenlik yaptığı okula verildi

MUĞLA (AA) - Hakkari'de geçen yıl terör saldırısında şehit olan Yüzbaşı Özgür Özekin'in adı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağabeyinin öğretmen olduğu okula verildi.

Fethiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi, "Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, şehidin annesi Aliye Özekin, kardeşleri Hüseyin, Murat, Ebru Özekin, Muğla Valisi Amir Çiçek, eşi Hülya Çiçek, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin kutsalları olan vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlayan, bayrağın korunması için canını veren şehitleri her zaman minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını anımsatan Çiçek, "Şehitlerimizi unutmuyoruz, kalplerimizde yaşatıyoruz. Üzerinde yaşadığımız kutsal vatan bize kolay teslim edilmedi. Şehitlerimizin ruhlarını sızlatmamamız ve onların bu emanetlerini en iyi yerlerde saklamamız için herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmalı. Birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlamalıyız." dedi.

Amir Çiçek, Türk milletinin, bağımsızlığını yok etmek isteyenlere karşı her zaman şehit olmayı göze alan bir millet olduğunu vurguladı.

- "Şehitlerimiz toprağa değil kalplerimize gömülü"

Şehidin annesi Aliye Özekin ise oğlunun isminin okula verilmesinin kendisini ve ailesini çok onurlandığını dile getirdi.

Çocukları vatan ve bayrak aşkıyla, örf, adet ve geleneklerine bağlı yetiştirmenin önemine dikkati çeken Özekin, "Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in çocuklarımıza örnek olmasını, çocukların zorluklar karşısında pes etmemelerini, vatan ve bayrak için canlarını seve seve veren asker ve polisleri örnek almalarını istiyorum. Bu sayede yüce Türk ulusunu hiçbir şer güç yıkamaz. Allah askerimize, polisimize ve vatanı için çalışan herkese güç kuvvet versin. Vatanı için canını veren şehitlerimiz toprağa değil kalplerimize gömülü. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, şehit annesi Özekin'e çiçek verdi.

Okulun açılışı, şehit Yüzbaşı Özekin'in annesi Aliye Özekin, kardeşleri, Vali Amir Çiçek ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

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