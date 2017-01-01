ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:06
Yalova'da uyuşturucu operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler Ü.İ, H.P, O.B, K.Ç, S.A. ve E.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.İ. ve H.P. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Altınova Belediyesi'nden şehit ailelerine ücretsiz S plaka
YEREL

ALTINOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ S PLAKA
Minik güreşçilerden büyük başarı
YEREL

MİNİK GÜREŞÇİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Yalova Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL

YALOVA ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET HEYECANI
Oral, gençlerle piknikte buluştu
YEREL

ORAL, GENÇLERLE PİKNİKTE BULUŞTU
Direksiyonda kalp krizi geçiren tır şoförü öldü
YEREL

DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİREN TIR ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Oral, yeni belediye binasını tanıttı
YEREL

ORAL, YENİ BELEDİYE BİNASINI TANITTI
Altınova ÇPL 20 yaşında
YEREL

ALTINOVA ÇPL 20 YAŞINDA
Yalova Bahçeşehir masa tenisinde bir şampiyonluk daha elde etti
YEREL

YALOVA BAHÇEŞEHİR MASA TENİSİNDE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA ELDE ETTİ
Muhammed Çiftlikköy'ün gururu oldu
YEREL

MUHAMMED ÇİFTLİKKÖY'ÜN GURURU OLDU
Yalova'da ekmeğe zam yok
YEREL

YALOVA'DA EKMEĞE ZAM YOK
Acil servislere akıllı sistem projesi Yalova'ya birincilik getirdi
YEREL

ACİL SERVİSLERE AKILLI SİSTEM PROJESİ YALOVA'YA BİRİNCİLİK GETİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!