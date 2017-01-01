Çalıştığı evden hırsızlık yaptığı iddiası

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, temizlik görevlisi olarak çalıştığı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla Türkmenistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde, adının açıklanmasını istemeyen villa sahibi, evindeki kasadan bin 400 dolar ile 200 lirası çalındığını, evinde temizlik görevlisi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu M.K'dan şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.K'yı gözaltına aldı. M.K'nın ifadesinde, paraları kendisinin aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.















