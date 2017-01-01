Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Darıca'da öğretmenlik yaparken KHK ile ihraç edilen tutuklu sanık Onur Mehmet Girman ve avukatı Yüksel Genç katıldı.

Savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri süren Girman, hakkındaki suçlamaları reddetti.

İhraç olduktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için kendisine ve eşine ait cep telefonu ve bilgisayarları sattığını söyleyen sanık Girman, "Aleyhimde tanıklık yapan kişi ile bir süre aynı okulda öğretmenlik yaptık. Sonra tayinim başka okula çıkınca onunla görüşmedim. Aleyhimde olan ifadelerini kabul etmiyorum. Sağlık sorunlarım var. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Genç ise MİT'in elde ettiği rapor ve belgelerin adli soruşturmalarda delil olarak kullanılamayacağını öne sürerek, "Müvekkilim hakkındaki suçlamalar eski tarihlere yönelik suçlamalardır. FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğu 15 Temmuz'da anlaşılmıştır. Müvekkilim hakkında dosyada somut bir delil yoktur. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Mehmet Girman'ı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.