Öğrenciler Akçakoca sahilini temizledi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri sahil temizliği yaptı.

İlçenin mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda Akçakoca Sosyal Bilimler, Barbaros ve Nene Hatun Kız Meslek liselerinden yaklaşık 50 öğrenci sahil temizliği yaparak çöpleri topladı.

Öğrencilerle sahili temizleyen Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, açıklamasında, ilçede yaz sezonu hareketliliği başlamadan önce sahilleri temizlediklerini söyledi.

Yemenici, "En iyi temizlik kirletmemektir. Biz burada sembolik olarak temizlik çalışması yapıyoruz. Ancak bu şekilde de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerle birlikte bu temizliği yaparak temizliğin ön plana çıkmasını istedik. Bizlere bu sahilleri temizlemek düşüyor ama buraya gelen misafirlerimiz, lütfen sahillere ve mesire alanlarına çöp atmasınlar. En iyi temizlik kirletmemektir düşüncesiyle güzel bir yaz sezonu geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Lise öğrencileri yaklaşık bir kilometrelik alanda topladıkları çöpleri belediye ekiplerine teslim etti.