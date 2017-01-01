Kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Çapan adliyeye sevk edildi

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EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu grup içerisinde askerlerce sınırda yakalanan kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan, sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesine getirildi.

Üç gün önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

-Sınırda hudut askerleri yakaladı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri dün Uzunköprü'de Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişimindeki aralarında çocukların da olduğu 8 kişiyi tespit etmiş, FETÖ şüphelileri emekli emniyet müdürü S.S, Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A, ihraç edilen öğretmenler M.Ç, F.Ç. ile Çapan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların yanındaki yaşları 6 ile 13 arasında değişen 3 çocuk da hudut karakoluna götürülmüştü.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.