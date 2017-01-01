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Silahlı saldırıya uğrayan başhekimin hayatını kaybetmesi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:28

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Tüm sağlık camiamızın, üniversitelerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği'nde düzenlediği basın toplantısında, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Berilgen'e Allah'tan rahmet dileyen Ahmet Kızılay, "Ailesine, çocuklarına Allah sabır versin, mekanı cennet olsun. Tüm sağlık camiamızın, üniversitelerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise Muhammed Said Berilgen'in ailesine baş sağlığı diledi.

Saldırıyı kınayan Parlakpınar, şunları kaydetti:

"Hayatını, hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarının hayatına son verme girişimini hiçbir şekilde anlamak, kabul etmek mümkün değil. Zaman sınırlaması olmadan 7/24 çalışan, kendi yaşamından, ailesinden, hatta sağlığından fedakarlıklarla çok büyük riskli işlere göğüs geren sağlık çalışanları, maalesef dünkü yaşanan olayda olduğu gibi serseri kurşunlara hedef olabilmektedir."

Olayın sağlık çalışanlarının hayatının risk altında olduğunu gözler önüne serdiğini aktaran Hakan Parlakpınar, "Mevzu bahis konu, tüm hastane yöneticilerimizin genel sorunudur. Dolayısıyla tüm çalışanlarımızı ve bizden alacaklı konuma geçen tüm kurum ile kuruluşları ilgilendiren üniversite hastanelerinin borçları konusunda devletimiz nezdinde sürdürülebilir iyileştirmeler yapılması elzemdir." şeklinde konuştu.

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