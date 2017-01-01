Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olan 524 öğrenci, diplomalarını aldı.

Polis Meslek Yüksekokulunun bahçesinde düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı Diploma ve Yemin Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlama mesajlarının okunmasıyla devam eden törende, dönem birincisi Tuğrul Odabaş konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, burada yaptığı konuşmada, polis adaylarından sürekli kendilerini geliştirmelerini istedi.

Görev yaparken amirlerin ve üstlerin talimatlarının yerine getirilmesi gerektiğini belirten Kılıçarslan, "Bunun dışında kimseden talimat almayacak ve bu türden yapılanmaya gidenlerin karşısında olacaksınız. Devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı, bölücü yapılanmanın daima karşısında olacak ve azimle mücadele edeceksiniz." dedi.

- "Sadakatiniz devlete, hizmetiniz yüce milletimize olsun"

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün de 15. mezuniyet töreninde 524 kişinin mezun olduğunu söyledi.

Türk Polis Teşkilatının Anayasanın temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı, yalnızca meşru otoritenin emrinde hareket ettiğini vurgulayan Sülün, şöyle konuştu:

"Bu ilkelerinden 15 Temmuz akşamında taviz vermemiş, meşru otoritenin emrinde olarak milli iradenin yanında hareket etmiş, Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçecek kahramanlıklar sergilemiştir. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz gecesi, öncesi ve sonrasında biz yaşayalım diye yaşamayan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize Allah’tan sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Sizlere üniforma, silah ve yetki, vatandaşımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, halkın huzur ve barış ortamı içinde yaşaması için verilmiştir. En önemlisi de hiçbir kurum veya oluşuma iradenizi ve aklınızı teslim etmeden, yalnızca milletine hizmet etmeyi kendinize ilke edinin. Sadakatiniz devlete, hizmetiniz yüce milletimize olsun."

Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından aileleriyle kucaklaşan öğrenciler, oyun havası eşliğinde mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ile kurum müdürleri ve polis aileleri katıldı.









