Aydın'da FETÖ/PDY operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen imamların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.