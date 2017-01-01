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Bartın'da trafik kazası: 1 ölü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:11
Bartın'da trafik kazası: 1 ölü

BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Ulus istikametine giden Metin Yağcı'nın (46) idaresindeki 74 AA 003 resmi plakalı makam aracı ile Ulus ilçesinin Abdipaşa beldesi mesire alanı mevkisinde tali yoldan çıkan İbrahim Okutucu'nun (56) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Okutucu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ulus Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Yağcı ile araçta bulunan Ulus Kaymakamı Recep Hasar, kazadan yara almadan kurtuldu.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Okutucu'nun ilçede bir ekmek fırınında çalıştığı bildirildi.

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