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BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezince organize edilen "BTÜ Robot Yarışları roBTU2017" etkinliğinde 87 robot yarıştı.

BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final yarışmasında "Çizgi İzleyen, Mini Sumo" ve "Serbest" kategorilerinde ilk 3'e girenlere hediyeler verildi.

Üç gün süren yarışmada "çizgi izleyen" kategorisinde 32, "mini sumo" kategorisinde 44, "serbest" kategoride ise 11 olmak üzere toplam 87 robot yarıştı.

Final müsabakaları öncesinde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, büyük işler başarmak için önce kişinin kendini iyi tanıması ve geçmişini iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Karademir, "Köklerimizin sağlamlığını bilirsek savunmamız o kadar güçlü olur. Avrupa'da Reform ve Rönesans'ın gelişmesini sağlayan unsurun Endülüs medeniyeti olduğunu bilirsek, kendimizde olan potansiyelin farkına varırız. Bugün burada yapılanlar bizim kültür ve teknoloji alanlarında ülke olarak ayakta durma çabamızın göstergesidir. Mütevazı bir başlangıç yaptık ama gelecek seneler çok daha güzel çalışmalar yaparak bu organizasyonu büyüteceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan final müsabakalarında "Serbest" kategoride Procan birinci, Helpino ikinci, Robot Garson Osman üçüncü oldu. "Çizgi İzleyen" kategorisinde birinci Osmangazi, ikinci Güven, üçüncü ise Bursa Oto oldu. "Mini Sumo" kategorisinde ise Roçpal robotu 2 birinci, Roçpal 6 robutu ikinci ve Roçpal 3 robotu ise üçüncü oldu.

Yarışmaların ardından dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.