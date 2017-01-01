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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:26

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu eski öğretmenin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı okullarda öğretmenlik yapan tutuklu sanık Numan Sibiç ve avukatı Cengizhan Özdemir katıldı.

Duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütüne üye olma" suçlamaları yöneltilen sanık hakkındaki iddianame okundu.

Savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve darbe girişimine destek vermediğini öne süren sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

KPSS'yi kazanamadığı için işsiz kaldığını, bir ilanda İstanbul'da örgüte ait dershanede öğretmen arandığını gördüğünü ve müracaat ederek bir süre burada çalıştığını, kapandıktan sonra işsiz kaldığını anlatan Sibiç, şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamı eniştem aradı, tankların İstanbul'da köprüleri kapattığını, darbe olduğunu söyledi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Karaağaç köyünde internetten yayın yapan bir haber sitesi kurmuştum. Burada, çevre köylerdeki haberleri yayımlıyordum. Bu nedenle darbe gecesi ne olup bittiğini soranlar oldu. Ben de internetten araştırma yaptım. Darbe girişimi olduğuna dair söylentiler okudum. Bunun üzerine WhatsApp üzerinden 'darbeyle ilgili net bilgi bulunmadığı, neyin ne olduğunun tam bilinmediği' şeklinde paylaşım yaptım. Kesinlikle, 'İkinci bir emre kadar dışarı çıkmayın.' diye bir paylaşım yapmadım. Darbeye yardımcı olmadım. Haber amaçlı paylaşımlar yaptım. Husumeti olan kişiler bana iftira atmışlar."

Sanık Sibiç, 2007 seçim sonuçlarını internet sitesine girdiğini, Cihan Haber Ajansı'ndan gelen 2 muhabire talepleri doğrultusunda bu bilgileri verdiğini belirterek, "Onlar da bana teşekkür belgesi verdi. Belge evin bir köşesinde kalmış. Özel bir amaçla saklamadım. Cihan Haber Ajansı muhabiri değilim. FETÖ'cü değilim. 10 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Özdemir ise dosyadaki gizli tanıklara ait müvekkili aleyhindeki beyanlarının doğru olmadığını ileri sürerek, "Tanıkların ifadeleri çelişkilidir. Müvekkilim sırf bu tanıkların beyanları üzerine tutuklanmıştır. Müvekkilimin söz konusu terör örgütü ile bir ilişkisi yoktur. Delilleri karartma ve kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilimin tahliyesini istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, yasanın öngördüğü ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, delil durumu, tutuklama tarihi gözetilerek, kaçma şüphesi bulunmayan sanık Numan Sibiç'in, yurt dışı yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine hükmetti.

Ayrıca heyet, sanıktan ele geçen dijital materyallerle ilgili raporun istenmesiyle ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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