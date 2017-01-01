Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bingöl'de

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BİNGÖL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bingöl Valiliği ziyaretinde kabul ettiği Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya'yı, kendisinin de mezun olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesine davet etti.

Ziyaret ve çeşitli programlara katılmak üzere AK Parti Milletvekili Enver Fehmioğlu ile Bingöl'e gelen Kaya, havalimanında Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve diğer yekililer ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kaya, Bingöl Valiliğini ziyaret ederek, Vali Köşger'den ilin sorunları hakkında bilgi aldı. Burada YGS Türkiye birincisi Ahsen Zeynep Kaya ve TEOG sınavlarında Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri kabul eden Sayan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

YGS Şampiyonu Ahsen Zeynep Kaya ile yakından ilgilenen Bakan Kaya, YGS maratonunun geride kaldığını belirterek, "Şimdi LYS'ye gireceksiniz. İnşallah seni de benim okulum olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, YGS şampiyonu Kaya'nın hedefinin de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olduğunu öğrenmesi üzerine "Maşallah. Başarılar dilerim." dedi.

Daha sonra İnönü ve Genç caddelerinde esnaf ziyareti yapan Bakan Kaya, Döryol Parkı'nda vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet etti.