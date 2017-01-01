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FETÖ sanıklarını taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:00

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bursa'da tutuklu olan FETÖ sanıklarını Muğla'nın Fethiye ilçesindeki cezaevine taşıyan araç kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunun Serinhisar ilçesi Ayaz mevkisinde 16 JTA 99 plakalı cezaevi ring aracı, yoğun yağıştan dolayı kayarak refüje çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kazanın ardından Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sanıklar daha sonra Denizli'den gelen cezaevi aracı ile Seydikemer-Eşen T Tipi Cezaevi'ne, jandarma eskortu eşliğinde nakledildi.

Araçtaki 12 sanığın, Bursa'da FETÖ davasından yargılanan tutuklu sanıklar olduğu, sanıkların Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Seydikemer-Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildikleri bildirildi.

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