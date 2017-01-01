Polisten kaçan gençler güvenlik kamerasına yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisi görünce seyir halindeki sepetli motosikletten atlayıp kaçan 3 gencin görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selvilitepe Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, 3 genç, kendilerine ait sepetli motosiklet ile dolaşırken karşılarında polisi ekiplerini görünce seyir halindeki araçtan atlayıp kaçtı.

Sürücüsüz kalan motosiklet tamirhane önündeki araca çarparak durabildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gençlerden sürücüye, ehliyetsiz araç sürmekten cezai işlem uygulandı.

Gençlerin motosikletten atlayıp kaçmaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sokakta seyir halinde olan motosikletteki gençlerin karşılarında motosikletli polisi görünce araçtan atlayıp koşmaları yer alıyor.

İş yeri sahibi Hüseyin Şahin, bir anda gürültü duyduklarını anlatarak, "Dışarı çıktığımızda, üç kişinin koşturduğunu gördük. Bir tane müşterimizin aracına zarar verildiğini gördük. Polisler kovalamaya devam ettiler. Birini yakaladılar. Zaten o yakalanan kişi diğerlerinin ismini, adını her şeyini verdi. Motosiklet babalarına aitmiş." diye konuştu.