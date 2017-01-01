Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 2'si tutuklu 4 iş adamının yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, tutuklu iş adamları Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman, tutuksuz sanıklar Ö.G. ve H.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Çakmak ve Karaman, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Çakmak, savunmasında, sahibi olduğu marketin himmet parasıyla kurulduğu şeklinde ifade veren Y.K'yi tanımadığını, marketin 1935'te dedesi tarafından açıldığını ifade ederek, suçlamaları reddetti.

Hakkındaki iddiaların asılsız ve iftira olduğunu ileri süren Çakmak, "FETÖ terör örgütüne parasal yardım yapmadım. Uzun süredir tutukluyum. Ailecek mağduruz. Polise kendim teslim oldum. Kaçma gibi bir durumum yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Karaman ise İzmit'te 40 yıldır ticaret yaptığını, aile şirketine ait petrol istasyonları ile gıda firmasını iddia edildiği gibi FETÖ adına toplanan himmet paralarıyla kurmadığını savunarak, örgüte para yardımında bulunmadığını öne sürdü.

Cep telefonunu emniyete teslim ettiğini, incelenip incelenmediği konusunda bilgiye sahip olmadığını anlatan Karaman, "Tutuklu olduğum için işlerim bozuldu. Borçlarımı ödeyemedim. İş yerime ve evime haciz geldi. Ailecek mağduruz. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık H.S'nin avukatı Haydar Sevgican da müvekkilinin iki seferde Bank Asya'daki hesabına 190 bin lira yatırarak örgüte maddi destek verdiği yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, "Müvekkilim, tutuklu sanık Karaman'a ait şirketin parasal işlerine bakıyor. Bu parayı kendi hesabına yatırmıştır. Daha sonra şirketin Mozambik'te çalışan işçilerin ailelerine maaş olarak vermiştir. FETÖ'ye mali destek vermemiştir. Bu konuyu Karaman'a sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıkların avukatları da dosyada suçlamalarla ilgili somut delil olmadığını iddia ederek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve haklarında uygulanması muhtemel yasa maddelerinin öngördüğü ceza miktarı göz önüne alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Ayrıca mahkeme heyeti, firari sanık Selim Şahin hakkında çıkarılan yakalama emrinin yerine gelmesinin beklenmesine, tanıkların duruşmaya çağrılmasına, sanıklar Çakmak ve Karaman'ın cep telefonlarının suç unsuru olup olmadığının belirlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, 2'si tutuklu 4 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etme" suçlarından ayrı ayrı 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.