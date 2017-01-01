Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

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BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs 2017 Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yağmur altında ısınma koşularıyla başlayan, çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı süren kaleci Mert Günok'un tedavisine devam edilirken, dün yapılan antrenmanda sağ ayak tabanından sakatlanan Boban Jovic ve kasık adalesinde zorlanma olan Erdem Özgenç antrenmana katılmadı.

Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.





- Minik öğrenciler moral verdi





Bu arada antrenman öncesinde öğretmenleri nezaretinde İnegöl ilçesinden tesislere gelen bir grup ilkokul öğrencisi, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

Yeşil-beyazlı oyuncuları sahaya çıkış kapısında karşılayarak alkışlayan minik öğrenciler, teknik direktör Örnek'e de çiçek vererek fotoğraf çektirdi.