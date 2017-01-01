Kırklareli'de FETÖ/PDY davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 31 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu 16 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer'in mahkemeye gelen müzekkereleri okumasıyla başlayan duruşmada, tanıklar dinlenildi.

FETÖ/PDY'ye ilişkin başka bir dosyada itirafçı olan tanık Hakan Akbulut, ifadesinde bazı sanıkların örgütle olan ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

Tutuklu sanıklardan Bünyamin Çetin ile Erhan Demirbaş'ı cemaat sohbetlerinde birçok kez gördüğünü ifade eden Akbulut, Çetin ve Demirbaş'ın sözde il imamı Şuayip Beyazıt ile birebir görüşmelerine şahit olduğunu savundu. Çetin ve Demirbaş'ın cemaatteki görev ve sorumlulukları konusunda bilgisinin olmadığını anlatan Akbulut, cemaat içerisinde çeşitli mesleki gruplardan insanların olduğunu söyledi.

Çetin'in ceza infaz kurumunda cemaat evindeymiş gibi hareket ettiğini dile getiren Akbulut, "Ben ceza infaz kurumunda kaldığım sürede Bünyamin Çetin, orada eğlenen ya da argo konuşan kişilere müdahalede bulunurdu. Cezaevinde cemaat, örgüt modunda davranıyordu. Argo konuştuğumuzda hemen müdahale ederdi. Ortamın manevi atmosferini bozduğumuzu söylerdi ve uyarılarda bulunurdu." diye konuştu. Akbulut, Demirbaş'ın örgüt içerisinde aktif bir şekilde rol aldığını aktardı.

Duruşmada 3 tanık beyanda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk, tutuklu sanıklardan Asim Altaş, Ayhan Temizkan, Beyhan Türkmen, Bünyamin Çetin, İbrahim Gökler, Lütfi Aktaş, Tuncer Çil, Yaşar Kutun, Yıldıray Tolun, Hasan Sarıcı, Hasan Hüseyin Koşar, Mustafa Tarcan, Recep Çayır, Cahide Toker, Erhan Demirbaş ve Ertan Çetin'in tanık ve sanık ifadeleri, itirafçı şüpheli beyanları, Bank Asya hesap hareketleri, sendika ve dernek üyelikleri, güncel ByLock tespitleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin çağrısı üzerine yapılan protestolara katılmaları, yargılamadaki tutanaklar göz önüne alındığında suç işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğunu belirtti.

Söz konusu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep eden Öztürk, Ayhan Temizkan ile Bünyamin Çetin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "terör örgütü yöneticiliği" suçlaması bulunması nedeniyle dosyalarının ayrılmasını istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

İddianamede sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından beş yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.