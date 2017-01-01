Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer

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BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Seramiksan'da forma giyen eski oyuncusu Cansu Aydınoğulları'nı transfer etti.

Dış transferde daha önce Fenerbahçe'den Ergül Avcı ve Nilay Özdemir'i kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, pasör Cansu Aydınoğulları ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, genç pasörle yeniden anlaşmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Satık, "Geçen yıl daha fazla forma giyebileceği bir kulüp tercih etti. Biz de onu oradaki kulübünde gözlemledik. Gelişimini sürdürdü. Bu sezon da kadromuzda olması için kendisine teklifte bulunduk. Bu yıl da bulunduğumuz yerden daha üst basamaklarda yer almak için oluşturacağımız kadroyla var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Cansu Aydınoğulları ise yeniden Bursa'ya dönmekten mutlu olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün, Bursa'yı kendisine sevdiren bir kulüp olduğunu belirten genç pasör, "Yeşil-beyazlı forma altında başarılar yaşamak istiyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cansu Aydınoğulları, daha sonra 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.