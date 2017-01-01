Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Rautins 7, Denmon 20, Cherry 10, Haislip 20, Jefferson 8, Altan Erol, Alper Özcan 1, Ruzic 2, Balazic 2,

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 21, Stimac 9, Thompson 10, Roll 10, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 11, Kenan Sipahi 7, Weems 6

1. Periyot: 20-15

Devre: 33-34

3. Periyot: 49-48

Beş faulle çıkan: 38.43 Thompson (Beşiktaş Sompo Japan)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalarda bulduğu üçlüklerle rakibine üstünlük sağladı. Boyalı alanı verimli kullanan ve savunmada etkili olan Gaziantep Basketbol, Denmon ve Haislip'in sayılarıyla ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyot iki takımın sert savunmasına sahne oldu. Gaziantep Basketbol'un savunmasını kırarak Roll, Clark ve Stimac ile sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, 9. dakikada maçta ilk defa öne geçmeyi başardı: 30-32. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 34-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf Gaziantep Basketbol oldu. Beşiktaş Sompo Japan'ın basketlerine karşılık vermekte güçlük çekmeyen kırmızı-siyahlı ekip, 21. dakikada Haislip'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği atışlarla tekrar öne geçti: 42-36. Beşiktaş Sompo Japan, çeyreğin son bölümünde sert savunma ve hızlı hücum yaparak farkı azaltsa da ev sahibi takım, son periyoda 49-48 üstün girdi.

Maçın son çeyreğine iyi başlayan misafir takım, Strawberry'nin 33. dakikada yakaladığı dış atışla yeniden öne geçti: 53-55. Rautins'in skorer oyunuyla maça tutunan Gaziantep basketbol karşısında son bölümü iyi oynayan siyah-beyazlılar, Clark ve Strawberry'nin sayılarıyla sahadan 77-70 galip ayrıldı.