Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

BURSA (AA) - Türkiye Basketbol Birinci Ligi play-off final grubu 4. maçında Bursaspor Durmazlar sahasında Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 80-76 yendi.
Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Mehmet Keseratar, Turgut Işık, Tolga Edis hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk periyodu 19-17 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İlk periyottaki üstünlüğünü ikinci periyotta da devam ettiren Bursaspor Durmazlar, devreyi de 43-29 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında hücumda ve pota altındaki üstünlüğünü sürdüren Bursaspor Durmazlar, üçüncü çeyreği de 9 sayı farkla 57-48 galip tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte taraftarının da desteğini arkasına alan Bursa temsilcisi karşılaşmayı 80-76 kazandı.
Konuk takım final grubunda ilk yenilgisini Bursaspor Durmazlar'dan aldı.
Karşılaşma sonunda Bursaspor Durmazlar takımının teknik heyet ve oyuncuları galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.