Basketbolda maçın ardından

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup ederek seride 2-0 öne geçen ve yarı finale yükselen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, yarı finalde rakiplerini beklediklerini ve finale çıkmak için takım olarak kenetleneceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, güzel bir seri maç oynadıklarını belirtti.

Maçta hep doğruları yaptıklarını aktaran Sarıca, "Oyundan hiç kopmayan ve daima doğruları yapan bir ekip olarak alkışı hak ediyoruz. Bu sertlikle maçı son dakikalarda koparmayı başardık. İlk yarı iki takımda düşük profille oynadı ama biz ikinci devre işleri yoluna koyduk. İki yıl play-off oynayamadık ama bu sene 11 yeni oyuncumuzla buralara kadar geldik ve bunun için gururluyuz. Artık rakiplerimizi beklemeye başladık. Kim gelirse gelsin elimizden geleni yapıp final için kenetleneceğiz." diye konuştu





- Gaziantep Basketbol cephesi





Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Beşiktaş takımını başarısından dolayı tebrik ederek güzel ve keyifli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Takımında emeği geçenlere teşekkür eden Dedas, şöyle konuştu:

"Kafa kafaya oynadık. En kritik zamanda tecrübelerini konuşturdular. Kesinlikle bu sene yaptığımız işten çok mutlu ve gururluyum. Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Artık bitti her şey. Gelecek sezona bakmamız lazım. Bu şehir için en iyi takımı kurmamız gerekiyor. Bu yaz boyunca iyi düşünüp iyi kararlar verip güzel bir takımla gelecek sezona iyi başlamak istiyoruz."